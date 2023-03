“Bottega di Adò“ al circolo degli Alisei

Il Trofeo “Bottega di Adò“ agli Alisei a Pietrasanta è stata l’occasione per introdurre i neofiti alle gare, che possono scendere in campo sotto la guida di compagni più esperti in grado di allontanare da loro il peso del punto. Con questo spirito l’Alisei ha organizzato una Louisiana a 4 giocatori con almeno un giocatore neofita (hcp 21 locale) per squadra. Luciano Bergamini e Riccardo Andreozzi sono stati le anime della manifestazione che ha visto il debutto agonistico delle nuove leve Leonardo Pardini e Lin Lin. La gara è stata vinta dalla squadra composta da Dario Barbieri, Giorgio Lazzeri, Caterina Kalina e Claudia Genovesi: prima nel lordo con 47 colpi (-10 sul par del campo). Nel netto invece con 44 colpi si è imposta la squadra di Claudio Zazzeri, Beatrice Corfini, Pierfranco Pelliccia e Raffaele De Prete.