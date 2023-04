Big match dei Pumas a Castiglione Camaiore e Sgs a caccia di punti

Nella quindicesima giornata (sesta di ritorno) del girone B di serie A2, Pumas Farmaè Viareggio e Rotellistica Camaiore sono impegnate oggi, mentre la Sgs Servizi Forte dei Marmi sarà di scena domani.

Prima a scendere in pista, oggi alle 19 a Castiglione, la Pumas di Mirko Bertolucci che si misura con la seconda forza del girone in cui spicca il capocannoniere dell’intera A2, Buralli, 35 reti in 13 partite. Dopo la netta vittoria nel derby con il Camaiore, c’è la volontà di ripetere la prova dell’andata, finita 5-5, contro un avversario che dista solo tre punti in classifica.

Il Camaiore di Maurizio Crudeli, dopo la sconfitta di Giovinazzo (5-2, primo tempo 3-1, doppietta di Ninci) nel recupero di martedì, riceve al Pardini Sporting Center alle 21 il Follonica, punultima della classe e già battuto all’andata per 4-1.

Domani alle 20 l’Sgs Servizi Forte ospita al Palaforte un Matera apparso in crescita nelle ultime uscite per cercare di ripetere il successo (7-4) dell’andata. Completano il quadro Giovinazzo-Grosseto (stasera alle 20) e Sarzana-Salerno (domani alle 18).

Classifica: Indeco Afp Giovinazzo 36, Hc Castiglione 31, Farmaè Pumas Ancora Viareggio 28, Gamma Innovation Sarzana 20, Sgs Servizi Forte Marmi 19, Rotellistica Camaiore 17, Decom Roller Matera 13, Campolongo Salerno 13, Acea Follonica 12, HobbyStore Grosseto 8.

G.A.