Biancucci soddisfatto del pareggio "Ci voleva un’iniezione di fiducia"

Inizia con il pareggio (2-2) sulla difficile pista di Sandrigo l’avventura di Raffaele Biancucci sulla panchina del Cgc Viareggio che, contro un avversario reduce dalla vittoria esterna di Montebello, si è ben comportato meritando ampiamente la divisione della posta e, cosa importante per chi punta alla salvezza, ha mosso la classifica. Questo il commento del tecnico reduce dalla positiva esperienza francese con il Coutras: "E’ stata una partita intensa e tosta contro un avversario che sapevamo essere in forma. Devo dire che i ragazzi sono stati fantastici, in particolare con una fase difensiva molto buona. Mi è piaciuta la gestione della pallina che abbiamo fatto nel secondo tempo. Concludendo sono contento soprattutto per loro, perchè avevano bisogno di un’iniezione di fiducia e credo che, da ora in poi, le cose potranno solo migliorare".

Indubbiamente partire con un risultato utile esterno (lo stesso dell’andata) contro una squadra in forma ha un significato importante, anche considerando che Biancucci ha guidato gli allenamenti solo da martedì, quindi per quattro giorni. Se saranno apportate variazioni nell’approccio alle gare lo si vedrà con il passare del tempo. Intanto va salutato il ritorno alla doppietta di Juan ‘Nero’ Moyano che sale a 14 reti e si conferma il miglior realizzatore dei bianconeri (seguono D’Anna a 10 e Patricio Ipinazar, 9) nella consapevolezza che la permanenza in A1 passerà non solo dalle parate di un sempre ottimo Gomez, ma anche dalle reti dei suoi compagni. Sabato prossimo altra delicata trasferta in Veneto, a Montebello contro l’ultima della classe.

Risultati della Wse Cup (ritorno ottavi): Remscheid-Follonica 3-8, Braga-Alcoi 3-2, Diessbach-Voltregà 1-4, Coutras-Herringen 8-2, Valdagno-Lleida 3-4, Lyon-Igualada 6-4, Vendeenne-Caldes 3-3, Bassano-Grosseto 5-6. Ai quarti di finale: Bassano, Follonica, Braga, Caldes, Coutras, Igualada, Lleida e Voltregà.

Posticipi 19ma di A1: Vercelli-Sarzana 1-2, Lodi-Trissino 0-8.

G.A.