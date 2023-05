Bene Campani e Bachini Delude il trio d’attacco

Antonini 6 Non ha colpe sul gol preso né sulle altre varie occasioni da gol del Seravezza.

Mukaj 5,5 L’albanese nonostante sia un 2002 tosto soffre Camarlinghi. (dall’88’ Terigi s.v.)

Del Dotto 5,5 Il “Necchi-Balloni“ gli evoca bei ricordi (visto come fece nel Real FQ) ma con Benedetti è dura per chiunque.

Videtta 6 Lottatore indomito che finisce con l’innervosirsi.

Seminara 6,5 Si propone a sinistra, vede il gioco e vi partecipa, vincendo alcuni duelli.

Campani 6,5 Gran bel "giocatorino" questo 2003 di qualità e quantità. E magari non andava tolto. (dal 75’ Signorelli s.v.)

G. Bachini 6,5 Bel play 2002 che sa liberarsi dalla pressione.

Sgherri 5,5 L’unico dei tre under che va in sofferenza a centrocampo. (dal 56’ Mata 5 Entra male e sbaglia tante palle)

Zini 5 Il più atteso delude assai finendo con la museruola. Mai al tiro. (dal 75’ Del Carlo s.v.)

Tiganj 5 Stretto nella morsa tra Mannucci-Maffei la vede poco.

Bongiorni 5 Il grande ex stecca in una giornata storta nonostante avesse la fascia da capitano.

All. Maccarone 5,5 Stavolta, con 6 "quote" nell’11 iniziale, il suo calcio divertente non si vede. E sbaglia qualche cambio.