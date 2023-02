Bel poker dello Sconvolts Il G.O.77 senza difficoltà

VIAREGGIO

Girone A. Anche se senza una prestazione scintillante lo Sconvolts Tonfano supera anche l’ostacolo Piano di MommioManù per 4-1. Lupoli mette la strada in discesa con una doppietta ma ‘Tito’ Bresciani accorcia. Nella ripresa, solo nei minuti finali, Lo Monaco e Tomei, chiudono i giochi. "Non è stata una prestazione come le altre. Abbiamo anche rischiato", ammette Adriano Pasquini. Più agevole invece il 4-1 del TorciglianoSocoedi sul Bayern Versilia, anche se il primo tempo si era chiuso sull’1-1. Super Giannini ne segna tre, ma a referto va anche Bianchini. "Abbiamo fallito molte occasioni anche nel primo tempo. Il successo è meritato", sottolinea lo stesso Andrea Giannini. Dilaga 6-1 il Punto DieselGelateria Arcobaleno contro il Real Nocchi. Discini, Prosperi, Mugnaini, Barsanti, Micheli e Lari a segno.

"Stiamo piano piano recuperando tutti e ci proveremo fino alla fine", assicura Marco Iori. Per gli sconfitti sigla Fambrini. "Partita tosta e combattuta, ma i primi 3 gol subiti sono stati frutto di indecisioni. Poi siamo riusciti a segnare ed andare vicino al 3-2 tenendo il pallino del gioco. Nella ripresa meglio loro", argomenta Francesco Raffaelli. È 1-1 fra Hotel Virginia e Terrinca Calcio. Per i locali sigla Chicca su rigore. "Partita bella e combattuta" assicura Stefano Valenzi dell’Hotel Virginia. Per il Terrinca Calcio a segno Bartolucci. "Risultato giusto", commenta Ludovico Pili.

Classifica: Sconvolts Tonfano 39; TorciglianoSocoedi 26; Real Nocchi 21; Punto DieselGelateria Arcobaleno 18; Hotel Virginia 15; Piano di MommioManù 14; Terrinca Calcio 12; Mb Team 10; Bayern Versilia 1.

Girone B. Il G.O.77Gsi Passi non ha difficoltà nel testa-coda contro l’Fc Pachino. Cellai 2, Ciardelli, Brandani e Nannini nel 5-1 finale. Accorcia Pucci. "Contati come eravamo non potevamo fare molto di più", osserva Marco Vuerich per gli sconfitti. Simonetti-De Fraia e l’Unione Quiesa Orange regola 2-0 il Tdl Soccer. "Abbiamo disputato una buona partita", osserva Federico Zompa. "Partita fiacca e persa con due reti evitabili. Abbiamo giocato senza voglia" commenta invece Francesco Artigiani per gli sconfitti. In rimonta, nella ripresa, il CtzImballaggi Francè supera 2-1 l’MsaSt Piano di Conca. Decisivi i centri di Nocchi e Costabile.

"Abbiamo cercato la vittoria fino alla fine", sottolinea Graziano Rizzo. Basta Lucariello e il BellarivieraRistorante La Casina batte 1-0 il Lube Cucine Viareggio. Mastica amaro Mauro Casanova: "Solita partita stagionale ben giocata, ma nella quale non raccogliamo frutti. È una stagione sfortunatissima".

Classifica: G.O.77Gsi Passi 40; BellarivieraRistorante La Casina 30; Arena Metato 29; Unione Quiesa Orange 24; Croce Verde Discobolo 16; MsaSt Piano di Conca 15; Tdl Soccer 14; Lube Cucine Viareggio e CtzImballaggi Francè 11; Fc Pachino 4. Sergio Iacopetti