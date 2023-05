Battuta d’arresto per il Real Forte Si complica l’accesso ai playoff

FORTE DEI MARMI

Si interrompe a nove la striscia di risultati utili consecutivi per il Real Forte dei Marmi Querceta e forse non è un caso che la sconfitta arrivi proprio contro il Mezzolara, autentica bestia nera dei versiliesi (5 k.o. e un pari negli ultimi 6 incroci). Una rete di Bocchialini nella ripresa regala agli emiliani tre punti d’oro che blindano il discorso salvezza. Il Real Forte Querceta, per accedere ai playoff, adesso ha bisogno di una combinazione favorevole di risultati: non basterà infatti battere all’ultima giornata il Sant’Angelo, ma sperare in un passo falso di Ravenna o Forlì. Non è stata una partita memorabile ma era prevedibile attendersi grande tensione. Per i padroni di casa non c’erano molte alternative per evitare un finale di campionato al cardiopalma. Il Real FQ ha preferito approcciare la sfida con un undici più equilibrato, con il rientrante Fazzi in mezzo al campo e Bartolini chiamato a innescare il duo Verde-Rosati. Primo tempo combattuto, con poche occasioni da entrambe le parti. Non cambia il copione nella ripresa. Il Mezzolara ci prova con più convinzione ma non sempre con la necessaria lucidità, il Forte Querceta gioca libero di testa ma senza produrre granché. L’equilibrio si spezza al 76’ quando Bocchialini (ancora lui, dopo la rete decisiva di 7 giorni fa ad Agliana) trova il pertugio giusto e supera Raspa per l’1-0 Mezzolara. A poco vale il generoso ma inconcludente assalto finale del Real che incappa in una sconfitta che mancava dal 12 febbraio quando perse 2-0 a Crema.

Michele Nardini