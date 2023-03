Basket Serie D Il Vela a Pontedera per riscattare l’ultimo ko

Incontro infrasettimanale, in serie D, per il Vela che stasera a Pontedera dovrà vedersela con il Bellaria. Un’occasione per riscattarsi subito dalla netta sconfitta casalinga di domenica contro Castelfranco. Compito difficile però. Il Bellaria naviga con sicurezza a quota 20 in classifica e non intende certo regalare niente a nessuno com’è nelle sue possibilità. Sarà una dura lotta, quindi, per i ragazzi di Nicola Bonuccelli che però partono fiduciosi al massimo. Per loro e per chi vorrà seguirli e sostenerli, l’appuntamento è per le 21,15 agli impianti sportivi di Viale Europa.