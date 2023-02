Basket serie D

vela viareggio

71

gea grosseto

66

VELA VIAREGGIO: Albizzi 12, Ghiselli 19, Taylor 22, Bo 10, Lopes Siera 6, Altilio, Biagiotti, Romani 2, Giannini, Giammattei. All. Bonuccelli N.

GEA GROSSETO: Canuzzi 26, Morgia 18, Furi 5, Ricciarelli 4, Scurti 4, Romboli 5, Mazzei 4, Baccheschi, Mari. All. Santolamazza.

Arbitri: Cabizza e Carta di Pisa.

Note: parziali 17-10; 34-27; 51-46; 71-66.

CAMAIORE – E sono tre consecutive. Incredibile. Oltre che impensabile fino a un mese fa. Parliamo delle vittorie del Vela Viareggio che sabato a Camaiore ne ha aggiunto un’altra al suo carnet, e non davanti ad una squadra qualsiasi. Addirittura contro la terza in classifica; quel Gea Grosseto nettamente favorito nei pronostici senza però pensare che ora il Vela è in grado di potercela fare di fronte a chiunque.

Una partita presa in pugno fin dalle prime battute e continuata con una certa superiorità che pochissime volte, nell’arco dei quaranta minuti, gli avversari sono riusciti a contenere. Insomma, mai un attimo di timore per il pubblico viareggino che la loro squadra non potesse farcela. Pronti via e subito in vantaggio per far vedere ai grossetani che la squadra non è più quella dell’andata. Totalmente diversa e in grado di terminare i primi dieci minuti avanti sul 17-10. Una superiorità che continua anche nei secondi dieci e che permette al Vela di restare con il vantaggio intatto al momento di andare al riposo (34-27).

Qualche problema solo nella nella terza frazione con i grossetani che, grazie a qualche errore di troppo dei viareggini, riescono a raggiungere il pari sul 46-46. Albizzi,Taylor e compagni però non ci stanno: immediato parziale di cinque a zero e 51-46 al trentesimo minuto. Cinque punti di vantaggio che gli uomini di Bonuccelli riescono a mantenere fino alla sirena che sancisce una splendida ed utilissima vittoria per la squadra di casa. La salvezza a questo punto della stagione non è più una chimera.

e.d.s.