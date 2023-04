Basket serie D

vela viareggio

88

Donoratico

92

VELA VIAREGGIO: Albizzi 11, Ghiselli 25, Bartelloni R. 5, Taylor 21, Romani, Altilio 3, Bo 16, Lopes Siera 9. All. Bonuccelli N.

BASKET DONORATICO: Gozzoli 6, Guglielmi 20, Bruci F. 10, Favilli, Bruci M. !9, Biagi 11, Panicucci 1, Tinagli 2, Diof 10, Creatini 9, Partigiani 4. All. Pio.

Arbitri: Cavallo di Siena e Orsini di Pisa.

Note: Parziali: 17-23; 48-40; 67-58; 80-80; t.s. 88-92.

CAMAIORE – Ci sono voluti i supplementari per battere un Vela concreto che per molti dei 40 minuti ha condotto le danze con serie possibilità di arrivare in fondo con un bel successo. Non è andata così nonostante la formazione viareggina, con soli otto giocatori in panchina, in certi momenti dell’incontro abbia mostrato superiorità e sicurezza con apprezzabili vantaggi spesso in doppia cifra. Il tutto fino a poco dopo l’inizio dell’ultima frazione quando il Vela stava ancora ampiamente conducendo 73-62. E’ successo che gli uomini di Bonuccelli, fino ad allora bravissimi, hanno avuto un’inspiegabile crisi subendo in pochi minuti un parziale di 0-13. Superata questa breve, ma alla fine infausta, crisi il Vela si riporta avanti ed a meno di un minuto al termine conduce di tre sull’ottanta a settantasette; sembra fatta ma quando manca un solo secondo alla sirena finale Donoratico realizza il miracolo di una tripla (80-80) che manda le squadre ai supplementari. Cinque minuti in più che saranno fatali per la formazione di casa che deve cedere di quattro lunghezze e lasciare la vittoria, che avrebbe ampiamente meritato, agli ospiti. Il poco pubblico presente si è però divertito ed emozionato a lungo.

e.d.s.