Basket serie D

vela viareggio

86

Valbisenzio

72

VELA VIAREGGIO: Giannini, Albizzi 28, Ghiselli 18, Bartelloni R. 2, Taylor 10, Romani, Altilio 3, Bo 13, Lopes Siera 12, Simonelli. All. Bonuccelli N.

CMB VALBISENZIO: Lucchesi 13, Storai, Pignatelli 2, Biagi 6, Sarti 2, Bonari 25, Querci 9, Benvenuti 6, Parisi, Chiti, Acciaioli 9. All. Gambassi.

Arbitri: Faisal di Grosseto e Sizzi di Prato.

Note: parziali 24-16; 40-34; 57-55; 86-72. Tiri liberi Viareggio: 1216; Valbisenzio: 814.

CAMAIORE – Al di là delle migliori aspettative. Un Vela eccezionale, il migliore della stagione, ha nettamente avuto ragione del Valbisenzio in una partita che ha divertito il pubblico. Un dominio quello del Vela che ha avuto solo un attimo di incertezza intorno a metà partita. La squadra di Bonuccelli si è fatta subito intendere fin dal primo minuto prendendo il comando delle azioni con delle ottime conclusioni che l’hanno portata a finire la prima frazione in netto vantaggio (24-16) ed arrivare tranquillamente all’intervallo lungo ancora avanti di sei sul 40-34, grazie alle triple di Albizzi, scatenato come non mai nei tiri da tre (per lui saranno ben otto alla fine). Qualche problemino al rientro quando il Valbisenzio difende alla grande e pareggia sul 46-46 portandosi poi subito in vantaggio (46-49). Il tempo di impensierire il pubblico locale ma tutto finisce lì. Il Vela torna immediatamente ad essere quello che era stato fino a quei momenti, termina la terza frazione di nuovo avanti (57-55) e detta legge nella quarta annullando del tutto gli avversari. E così, nella giornata delle triple, l’incontro termina con 14 lunghezze di vantaggio per il Vela.

e.d.s.