Basket serie D

Con le partite di oggi (alcune domani) e quelle di sabato prossimo (tutte, e alla stessa ora) si concluderà la serie D di basket toscana. Rimangono, quindi, solo due impegni per l’esito finale ma per ciò che riguarda promozione e retrocessione tutto sembra ormai deciso. Anche per il Vela che, in una situazione ormai irrimediabile, se ne va nel pistoiese dove a Bottegone si troverà di fronte l’indiscussa capolista cui mancano solo due punti per la certezza del primo posto finale che vorrebbe dire C Silver.

Facile quindi intuire quanto difficile sia l’incontro odierno per la formazione viareggina e quanto sia (ahimè) facile un pronostico. Inutile starci a rigirare sopra: i padroni di casa sono troppo forti per poter anche solo pensare ad una possibile vittoria degli uomini di Nicola Bonuccelli. Solita tensione comunque e solita promessa d’impegno. La squadra, che sabato è stata costretta a giocare in otto per l’assenza di due ragazzi in gita scolastica (può accadere anche questo in una formazione composta prevalentemente da giovanissimi) tornerà ad essere al completo ma la realtà ci dice che questo non sarà sufficiente. Sicuramente per una prova apprezzabile ma non certo per una vittoria. In ogni caso per più affezionati supporter l’appuntamento è per stasera alle 21.15 nella sempre affollata e rumorosa palestra della scuola King in Via Santi. Anche se il successo è solo una chimera, è comunque un buon motivo per passare due piacevoli ore all’insegna dello sport.

e.d.s.