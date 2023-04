Basket - Serie "C" maschile "Gold"

Il Bama Altopascio perde 75-94 contro la capolista (e già promossa in "B"), Cecina, ma va ai play-off. Contro Virtus Siena, gara uno sabato 29 aprile, alle 21, nella città del Palio. Si gioca tre su cinque.

Clamoroso quanto è accaduto nell’ultima giornata di regular season. Surreali gli ultimi minuti al "Palapertini", con gli ospiti in netto vantaggio dopo un primo tempo equilibrato, chiuso con i rosablu avanti 51-49. A pochi minuti dal termine, il pubblico, almeno quello di fede altopascese, era impegnato ad osservare su smartphone e tablet la partita della diretta concorrente per il dodicesimo ed ultimo posto valido per la post season promozione e non la gara con Cecina. Il Costone Siena, infatti, a pari punti con il Bama (ma indietro di un punto nella differenza canestri del doppio confronto: successo altopascese a Siena all’overtime di 6, affermazione senese a Ponte Buggianese, sempre al supplementare, di 5), stava giocando sul parquet del Synergy Valdarno, penultima in classifica. E che non aveva più nulla da chiedere al campionato. Si pensava ad una passeggiata e, invece, i gialloverdi di Banchi sono stati sempre sotto, anche in doppia cifra; ma nel finale stavano disperatamente recuperando. Arrivati a meno due e pallone in mano, i senesi sbagliavano ed era, così, l’apoteosi del pubblico altopascese: la gioia si trasmetteva in un attimo ai giocatori sul parquet ed era festa grande.

Non ci sono velleità di cadetteria, ma questa qualificazione, arpionata all’ultimo tuffo, rappresenta un premio per il club del presidente Sergio Guidi. Dopo due campionati vinti, in "D" e in "Silver", per i rosablu è stata una stagione sulle montagne russe, con alti e bassi sotto il profilo tecnico e molti infortuni.

La gara con Cecina è vissuta fino all’intervallo lungo. Dal 49-43 rosablu del 18’ al 51-58 del 23’, con Bini e compagni che segnavano il primo canestro al 25’, quando, ormai, i labronici erano già fuggiti. Due tecnici di fila e game over.

Piccola grande impresa, però, come detto, in una stagione in cui la ciliegina sulla torta è stata la rimonta con Arezzo: da -25 nel terzo quarto.

Massimo Stefanini