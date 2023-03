Basket serie C e Promozione

Con l’avvicinarsi della primavera, la stagione agonistica entra nel clou. E le squadre locali affilano le armi in vista di appuntamenti sempre più decisivi.

Nel campionato femminile di serie C, la Pallacanestro Femminile Viareggio va a caccia di riscatto dopo un periodo tutt’altro che facile. Le viareggine, in questa seconda fase, hanno messo a referto due vittorie nelle prime quattro uscite. Poi, complice un po’ di sfortuna nei momenti chiave, la vittoria è sempre sfuggita di mano. Il ruolino di marcia parla di cinque ko di fila, con l’ultimo sorriso che risale alla fine di gennaio in quel di Castelfiorentino. La 3ª giornata di ritorno mette Tamagnini e compagne di fronte al Montecatini, fanalino di coda del girone a braccetto proprio con quel Castelfiorentino sconfitto dalla Pfv. L’appuntamento è per domani al "PalaVinci" di Montecatini Terme, fischio d’inizio alle 18,30 (arbitra Zini di Pistoia), per provare a smuovere una classifica che vede la Pfv relegata al gruppetto dei bassifondi.

In Promozione maschile, non riesce a scalzarsi dall’ultimo posto il Versilia, nonostante le buone prove offerte nel girone di ritorno. I neroarancio tornano in campo per la 9ª giornata di ritorno (la 20ª totale) attesi da una partita sulla carta complicatissima: il Versilia se la vedrà infatti con l’Ineos Rosignano, terza della classe a pari merito con Volterra, che una settimana fa ha inflitto al Versilia il 14esimo ko stagionale. Appuntamento a Rosignano Marittimo nell’anticipo di giornata.