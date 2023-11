Basket: il Vela cade in casa col Bellaria. Albizzi in gita scolastica. Un’assenza che costa

CAMAIORE

È durato solo la spazio di qualche giorno, in casa Vela, l’ottimismo portato dalla netta ed inaspettata vittoria contro Calcinaia, solitamente dura da battere. Lunedì sera, infatti, la formazione viareggina, nel recupero della partita casalinga davanti a Bellaria (un solo successo e, ovviamente, stesso punteggio in classifica), ha subito mostrato un altro volto. Ha, insomma, ripreso il suo tran tran con buone prove che però alla fine non portano alla vittoria anche se in questo caso un motivo in più si può cercare nell’assenza di Albizzi impegnato in gita scolastica (succede anche questo quando in campo scendono prevalentemente i giovanissimi), che ha negato alla squadra quei punti che lui è solito mettere a segno durante le sue sempre ottime prove. Vela continuamente ad inseguire dal primo all’ultimo minuto con un solo momento avanti (28-27) nel secondo quarto. Sempre in partita ma con ancora una sconfitta da mettere in archivio anche se materialmente maturata quasi allo scadere e con minimo scarto; quel 59-64 che lascia ancora più l’amaro in bocca. Migliore in campo Biagiotti con i suoi 22 punti realizzati senza tralasciare capitan Ghiselli con 13 e Taylor con 12.

e.d.s.