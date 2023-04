VIAREGGIO

Il derby di fondo classifica è finito bene per il Vela che, come tutti si aspettavano ma non dicevano, non ha avuto difficoltà a sbarazzarsi del Wolf Pistoia già battuto all’andata. Per la formazione viareggina solo qualche difficoltà all’inizio con un netto e poco promettente 7-15 dopo pochi minuti. Basta però un time out chiamato da Bonuccelli, qualche parola ai suoi atleti e tutto cambia immediatamente: grazie ad una più attenta difesa (che resterà per tutta la partita) i punti avversari rimangono 15 con quelli dei padroni di casa che diventano 14. Un punto di svantaggio che viene però subito annullato nel secondo quarto quando comincia il predomino di Ghiselli e compagni che continuerà ininterrottamente per tutto il tempo che resta da giocare. Al riposo Vela sopra di quattro (29-25), +7 alla fine del terzo periodo (44-37) e, nel quarto, tranquillo avvicinamento alla fine con vittoria abbondantemente meritata. Ben 13 le lunghezze di vantaggio 60-47. Il tutto addirittura senza il pezzo forte Taylor che, squalificato per due giornate, ha dovuto fare a meno di scendere in campo. Un grosso handicap per il Vela superato però alla grande. Probabilmente sabato a S. Vincenzo sarà un po’ diverso ma al momento si gioisce per il successo. Prima del via all’incontro è stato osservato un commovente minuto di raccoglimento in memoria del grande amico ed appassionato tifoso prof. Giuliano Barsotti medico della squadra per decenni e rimasto al suo posto finché la salute glielo ha permesso.

Eraldo Di Simo