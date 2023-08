Azienda vicentina sponsorizza CGC Viareggio Hockey A2 202324

Il materiale tecnico della prima squadra di hockey su pista del Cgc Viareggio per il campionato di serie A2 202324 sarà fornito da Kumbre Italia il cui amministratore Gaetano Marozin era alla guida del Valdagno nel 2011, anno dello scudetto bianconero. L’azienda vicentina ha scelto di sponsorizzare la società bianconera per l’immagine di prestigio che rappresenta e fiduciosa che torni presto ad occupare il posto che le spetta nel panorama hockeystico nazionale. Per la preparazione fisica degli atleti il Cgc proseguirà anche nella prossima stagione il rapporto con Marco Orsellini della palestra Athletica.