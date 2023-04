Avanti con le quote

"Quote" giovani sì o no nel calcio dilettanti delle nuova era post abolizione del vincolo sportivo? La risposta a questa domanda era la cosa più attesa dalle società nelle ultime settimane.

E, dopo un paio di rinvii, finalmente è arrivata.

In Serie D rimangono almeno per la prossima stagione calcistica 20232024 le quattro quote mentre in Eccellenza e Promozione saranno due.

Dunque in D gli under obbligatori da schierare nell’undici iniziale saranno 4 come nell’annata che sta per terminare (quest’anno erano un classe 2001, un 2002, un 2003 ed un 2004) però saranno un classe 2003, due 2004 e un 2005.

In Eccellenza e Promozione (dove nell’annata appena terminata le 3 quote erano un 2002, un 2003 e un 2004) si scende a due under: un classe 2003 ed un 2004. Finalmente è stata trovata la sintesi all’interno del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti

e dopo giorni di intense discussioni si è arrivati alla decisione per la stagione 202324. In Eccellenza e Promozione, per l’ultima stagione saranno presenti

le quote, ma ridotte a due.

E in Toscana, come probabilmente anche in altre parti d’Italia, non verrà inserito il terzo giovane (facoltà prevista per le regioni... e che la Toscana aveva sempre imposto).

Per quanto riguarda la Serie D invece è passata la linea della continuità: saranno infatti ancora quattro le quote nella prossima stagione. Ciò però sembra cozzare non poco colo nuovo mutato contesto data la discussa abolizione del vincolo sportivo: che senso ha che le società di Serie D dovranno investire per avere i 2005 per poi “perderli” nel giugno del 2024?