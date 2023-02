Atletica leggera

Grande prestazione di Ryan Robinson nella prima prova del Campionato Toscano di Società di cross. Il piccolo talento di Camaiore si impone nella categoria ragazzi davanti a circa 180 atleti provenienti da tutta la Toscana su di un percorso di circa 1500 metri nei prati sotto le mure di Lucca, in una giornata invernale bella per i colori amaranto dell’atletica Camaiore, che vedeva anche il 75o posto di Alessandro Marchetti, 81o Leonardo Esposito e 150o Nicola Falorni. Piazzamenti anche per le ragazze con Chiara Dallori 117a, Anna Cencetti 159a e Asia Trasatti su quasi 200 atleti. Tra i cadetti 99o posto per Riccardo Moriconi. I colori dell’atletica Camaiore vanno sul podio anche tra le juniores donne con la ripresa di Sara Dati 3a arrivata e tornata alle gare non in condizioni ottimali. Bella prestazione anche per l’altro allievo Fabio Papini con un 7o posto sui 5 km che lo consacra tra i migliori in Toscana nella categoria U18. Ritorno alle gare anche per Emanuele Scotti passato nella categoria juniores maschile che alle prese con un percorso di 8 km se la cavava egregiamente con un 10o posto finale.