Arriva il Sarzana al PalaBarsacchi Il nuovo Cgc di Biancucci prova a mostrare il suo vero volto

Posticipo pomeridiano della ventunesima giornata di A1 per il Cgc Viareggio che riceve al Palabarsacchi con inizio alle 18 il Sarzana di Paolo De Rinaldis che sta portando avanti una regular season di grande livello, come testimonia la quarta posizione con 37 punti, e che all’andata si era imposto per 7-2. Anno dopo anno la società ligure fornisce conferma di un ambiente in cui si riesce a lavorare bene, indipendentemente dal nome dei tecnici e dalla rosa che questi hanno a disposizione.

Il ritorno di Paolo De Rinaldis, dopo una serie di tecnici viareggini, l’ultimo dei quali, Mirko Bertolucci, ha conquistato un anno fa la coppa Italia, non ha fatto eccezione. Facendo leva sui locali (Corona, Borsi, Francesco De Rinaldis, Perroni, ecc.) sull’ex Festa e sugli argentini Jeronimo garcia, Alonso e Ortiz i rossoneri sembrano in grado di centrare l’ingresso diretto nei play off, nonostante il pareggio interno dello scorso turno con il Sandrigo. Un gran brutto cliente quindi per un Cgc che, dopo i due pareggi veneti contro formazioni più o mano alla sua portata, dovrebbe cercare di continuare a muovere la classifica. Nelle due prime gare con Biancucci in panchina si sono viste due facce di questa squadra: tanto era piaciuta quella vista a Sandrigo, quanto il primo tempo di Montebello ha sollevato alcuni dei dubbi che si erano già manifestati in alcune delle precedenti giornate.

Molto positivo è stato però che ci sia stata una reazione forte nella ripresa che ha portato al pareggio e che avrebbe anche potuto fruttare di più con un briciolo di fortuna. Stasera, vista la caratura dell’avversario non sono ammesse quelle distrazioni che in varie circostanze (anche nella partita di andata) hanno avuto esiti pesanti in termini di risultato. Importante sarebbe anche l’apporto del pubblico in questo finale di stagione in cui i bianconeri si giocano la permanenza nella massima serie.

