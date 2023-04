Arianna Fubiani prepara la nuova stagione

Per la diciasettenne velista Arianna Fubiani, allieva della scuola Mankin, il 2022 è stato un anno di grandi risultati. Uno su tutti, ai Mondiali 2022 sul Lago Balaton (vinti nella classifica Silver), per passare ai campionati Italiani in doppio 2022 a Viareggio (conclusi al secondo posto) e ai campionati Italiani a Trieste. Ha anche chiuso la ranking list 2022 Under 17 al 3° posto e quella Overall al 43° (su 106 equipaggi). La stagione agonistica 2023 vedrà Arianna Fubiani al timone del suo nuovo Ilca 6 (Laser Radial): "Per me è una nuova avventura su questa barca: mi è bastato provarla una sola volta per innamorarmene - ha detto - Ho già fatto un paio di uscite, anche con più di 20 nodi di vento, e devo dire che è una barca affascinante ma allo stesso tempo molto faticosa".

W.S.