Anticipi per Pietrasanta e zebre E la Torrelaghese cambia tecnico

Salta la panchina di Simone Passaglia alla Torrelaghese in Prima categoria. La società gialloviola del presidente Lucarelli e del direttore Benedetti hanno dato, fra la sorpresa dei più, il benservito al giovane tecnico viareggino e al suo posto hanno scelto Fabrizio Baldini (ex Orentano e Seravezza). L’allenatore uscente Passaglia ha così commentato il suo esonero: "Giunto alla fine della mia prima esperienza in una prima squadra sarei ipocrita a negare una forte delusione nel non aver potuto terminare il lavoro iniziato il 17 agosto. Ho portato avanti il mio lavoro con passione, serietà, sacrificio e sempre con il sorriso andando oltre ogni carenza. Lascio la squadra al momento salva (per la forbice di punti, ndr) e consapevole che i ragazzi raggiungeranno l’obiettivo prefissato. Ringrazio tutti i ragazzi per la disponibilità e per l’impegno profuso. Ringrazio la Torrelaghese per l’opportunità datami perché è stata formativa e mi ha dato ancor più consapevolezza dei miei mezzi. E adesso un po’ di riposo e aggiornamento... aspettando impaziente una nuova avventura. Sempre e comunque grato". Un’uscita dunque “da signore“ per Simone Passaglia, nonostante un trattamento forse non dei migliori per quello che aveva fatto e le condizioni in cui aveva dovuto lavorare.

Intanto sabato, in anticipo per evitare la concomitanza con il quarto corso del Carnevale di Viareggio, ci sarà il derby Torrelaghese-Viareggio alle 15 a “La Pianaccia“ di Piano di Conca.

E anticiperà domani l’altro anche il Pietrasanta in casa al “XIX Settembre“ col Meridien Grifoni nel campionato di Promozione.