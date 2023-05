Amoroso rimane al Seravezza: c’è la riconferma

A campionato non ancora concluso in D (ma ci siamo quasi: domenica c’è l’ultima giornata di regular season) il Seravezza Pozzi del presidente Lorenzo Vannucci conferma anche per la prossima stagione 202324 l’allenatore Christian Amoroso (in foto). Il 47enne pisano era subentrato all’esonerato Walter Vangioni a dicembre ed ha centrato l’obiettivo minimo della salvezza tranquilla sul campo... con ancora una piccola possibilità di poter rientrare fra le prime cinque (obiettivo, quello dei playoff, che era stato dichiarato dalla società in sede di presentazione estiva). Amoroso, ex forte centrocampista in Serie A con Fiorentina e Bologna, come allenatore in precedenza aveva guidato Real FQ, Sestri Levante, GhiviBorgo, Ponsacco e Pisa.