Amoroso conosce il primo ko "Incassiamo e testa alla prossima"

Dopo otto risultati utili di fila sul campo (sette con Amoroso e uno ancora sotto la vecchia gestione Vangioni) torna ad assaporare il gusto amaro della sconfitta il Seravezza Pozzi. Ma il tecnico Christian Amoroso non fa drammi, anzi. "La mia squadra ha giocato alla pari con una corazzata che ha tanti calciatori di categoria superiore – dice l’allenatore dei versiliesi – questo ci deve far pensare che siamo sulla giusta strada e dobbiamo continuare a lavorare in questo modo. Gli episodi poi a volte ti vanno a favore ed altre volte a sfavore. Se magari avessimo fatto noi prima il 2-1 con Camarlinghi ad inizio secondo tempo poi la partita sarebbe andata in un modo diverso... e ora saremmo qui a commentare altro. Oppure no. Nessuno può saperlo quello. Ma rimane la prestazione, importante, avendo concesso veramente poco ad una squadra forte forte".

"Dobbiamo imparare ad archiviare velocemente e mettere la testa subito sulla prossima partita (quella sul campo dell’Ostia Mare, ndr) – avverte Amoroso – non abbiamo rimpianti perché abbiamo fatto tutto il possibile ed io non posso che fare i complimenti ai miei ragazzi per il modo in cui hanno interpretato la gara con l’Arezzo dall’inizio fino alla fine". E sugli obiettivi di classifica l’ex centrocampista in Serie A con Fiorentina e Bologna commenta così, forse con un po’ della classica sana “pre-tattica“ di questi casi: "Per ora ai playoff non ci guardiamo. Prima di tutto ci dobbiamo salvare e dunque dobbiamo guardarci le spalle. Una volta raggiunta la quota salvezza allora si vedrà".

Gode invece sulla sponda opposta ’Il Mago di Certaldo’ Paolo Indiani che col suo Arezzo ha ritrovato la vetta a discapito della Pianese. "Complimenti al Seravezza perché ora loro sono una squadra importante come dimostrano i recenti loro risultati – dice Indiani – sono forti come noi ed è stata una sfida equilibrata. Noi abbiamo tenuto bene a livello di carattere e di agonismo. Siamo stati bene in gara. Ci voleva una vittoria così e siamo stati bravi a farla nostra".