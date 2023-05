Altro acuto di Lorenzo Benedetti Il trono dei bomber di serie D è suo

TERRANUOVA BRACCIOLINI – Chiude con una vittoria in trasferta e con un settimo posto in classifica il Seravezza Pozzi che si gode il miglior cannoniere di tutta la Serie D italiana (lo dicono i numeri: Lorenzo Benedetti coi suoi 23 sigilli è quello che insieme a Facundo Márquez del Sestri Levante ha segnato di più nei 9 gironi nazionali della D). Contro il Terranuova Traiana (che invece ha chiuso terzultimo e giocherà il playout in posizione di svantaggio in casa del Grosseto su campo neutro a porte chiuse) il Seravezza conduce la partita dal primo all’ultimo minuto. Gli aretini stanno chiusi con il loro 5-3-2 alla ricerca del punto che gli serviva. I versiliesi, col 4-2-3-1, gestiscono il possesso palla e fanno cross continui senza però creare grosse occasioni seppur sempre proiettati in avanti. Nel secondo tempo girandola di cambi da ambo le parti anche per il notevole caldo. Il Terranuova inizia un po’ a spingere e così si apre... e negli spazi vanno a nozze gli scattanti Camarlinghi e Podestà (che stavolta ha fatto bene, da subentrato). Su uno di questi ecco la grande azione sulla destra proprio del ’Papu di Orbetello’ Podestà che crossa in area per il colpo di testa verso la porta di Camarlinghi sul quale interviene come un condor Benedetti che a sua volta di testa sblocca il match a 4 minuti dal 90° per quello che sarà il definitivo 1-0. Poi finale molto teso anche perché dagli spalti arrivava la notizia del vantaggio del Montespaccato. Il Seravezza di Amoroso però nel rovente finale gestisce senza alcun rischio.

Con 47 punti i verdazzurri chiudono al 7° posto... in attesa di capire se ci saranno ripercussioni immediate (ma pare a questo punto improbabile) per l’eventuale penalizzazione di punti in classifica per l’esposto che 6 club del girone hanno fatto per il “caso Maffei” (quello per cui il Livorno vinse 3-0 a tavolino la gara del 29 gennaio che sul campo al “Buon Riposo” era finita 0-0). L’eventuale penalizzazione ai versiliesi se arriverà potrebbe giungere al via della prossima stagione 20232024.