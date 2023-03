Alla ricerca della vittoria perduta Il Seravezza non deve sbagliare

Da veramente troppo tempo (tre mesi!) il Seravezza Pozzi non vince nel suo stadio. Una questione cui bisogna porre rimedio prima possibile. E il prima possibile in questione è oggi alle 15 contro lo Sporting Trestina, una delle tante squadre che ha cambiato guida tecnica durante questa stagione: al posto di Marmorini già ormai da diverse settimane è stato chiamato l’ex Cannara Farsi che nelle tre partite ha ottenuto due vittorie di fila. Oggi al “Buon Riposo” di Pozzi arbitrerà Cortese di Bologna.

Il Seravezza Pozzi non ha mai vinto al “Buon Riposo” nel 2023 e nel girone di ritorno. Il tecnico Christian Amoroso, che tanto bene ha fatto in trasferta dal suo avvento in panchina, non ha ancora mai conosciuto la gioia dei 3 punti casalinghi. L’ultimo successo interno dei verdazzurri è datato 11 dicembre. Tre mesi sono davvero troppi. E oggi contro il Trestina è una gara da vincere, anche per non complicare il cammino salvezza in un campionato difficile dove ogni domenica si registrano risultati a sorpresa. Per l’occasione Amoroso ha in pratica tutti a disposizione se si fa eccezione per i soliti lungodegenti Fabio Maccabruni in difesa e Vietina a centrocampo (l’infortunio del classe 2003 è davvero di difficile risoluzione). Ancora in forse il difensore centrale mancino Sorbo, non al meglio ma comunque arruolabile (anche se dovrebbe giocare ancora Mannucci come titolare al fianco del 2001 Marco Maccabruni). Per il resto formazione fatta, col solito 4-2-3-1 o 4-4-2 che lavora parecchio sulle catene esterne.

Probabile formazione (4-2-3-1): 1 Lagomarsini; 2 Cavalli (2002), 16 M. Maccabruni (2001), 11 Mannucci (29 Sorbo), 8 Ivani (2004); 21 Bedini, 6 Granaiola; 14 Masini (2003), 5 Putzolu, 10 Camarlinghi (33 Podestà); 9 Benedetti.