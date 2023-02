Al Seravezza serve un’impresa Contro la Pianese sfida da incubo

L’occasione per interrompere l’emorragia di risultati negativi non è proprio delle migliori per il Seravezza Pozzi che oggi alle 14.30 si trova di fronte la seconda della classe (che a lungo è stata prima). Al “Buon Riposo” arriva infatti la Pianese guidata in panchina dal ‘Condor’ viareggino Vitaliano Bonuccelli. E sarà grande sfida con Christian Amoroso, che fu mandato via dal Real Forte dei Marmi Querceta proprio per puntare su Bonuccelli due estati fa. Ma al di là della contesa fra i due tecnici, c’è un Seravezza che dopo aver incassato tre sconfitte di fila (due sul campo con Arezzo e Ostia Mare e nel mezzo quella a tavolino col Livorno arrivata dal giudice sportivo) vuole rialzare la testa. Anche perché dietro stanno iniziando a pedalare e dunque per mettersi al riparo da brutte sorprese, venendo risucchiati nella lotta per non retrocedere, ecco che ci vogliono i punti. Farli oggi però sarà durissima contro una Pianese che vuole riprendersi la vetta nella lotta punto a punto in testa alla classifica con la corazzata Arezzo.

L’assenza pesante nello scacchiere verdazzurro sarà quella di Bedini, uno dei pochi della rosa di Amoroso che sarebbe stato in grande di tenere il passo dello spauracchio Rinaldini. Inoltre c’è già una mediana impoverita per la prolungata assenza di Vietina (il classe 2003 si riaggregherà al gruppo non prima di un paio di settimane e comunque il suo infortunio patito al collo del piede è molto particolare e delicato). Dunque Amoroso, che se non altro ritrova Sorbo al centro della difesa, deve decidere se andare avanti col suo 4-2-3-1 abbassando Putzolu nella coppia di metà campo accanto a capitan Granaiola (... e allora in quel caso sarebbe Podestà ad agire da mezzapunta girando intorno a Benedetti) o se altrimenti cambiare modulo all’insegna del per lui giustamente tanto importante equilibrio andando col 4-3-3 con l’inserimento di Bresciani nel ruolo di mezzala sinistra, facendo fare l’altro braccetto al duttile Putzolu (il quale sembra dunque assai probabile che stavolta non giocherà in attacco vicino a Benedetti).

Probabile formazione (4-3-3): 1 Lagomarsini; 2 Cavalli (2002), 16 M. Maccabruni (2001), 29 Sorbo (11 Mannucci), 8 Ivani (2004); 5 Putzolu, 6 Granaiola, 27 Bresciani; 14 Masini (2003), 9 Benedetti, 10 Camarlinghi (33 Podestà).

Simone Ferro