Al Seravezza non riesce il sorpasso Il pareggio lascia molti rimpianti

SERAVEZZA – Contro il Flaminia (che in classifica precede il Seravezza di 2 punti) “ai punti“ i verdazzurri di Amoroso avrebbero meritato di più se si considerano le occasioni create, la presenza nella metà campo avversaria e proprio negli ultimi 16 metri, con tanti tiri scoccati verso la porta nemica, sette calci d’angolo collezionati (contro i soli due degli avversari) e soprattutto la mancanza di almeno un rigore sulle varie situazioni dubbie capitate nell’area di rigore laziale (in particolare nel corso del primo tempo). Però è venuto fuori un pari, con la formazione ospite ben allenata da Nofri Onofri che comunque non ha rubato nulla, figlio anche della prima grossolana disattenzione difensiva del Seravezza che è stato capace di prender gol dopo appena 25 secondi dal fischio d’inizio tenendo su la linea invece di scappare su una palla libera di 30 metri dritto per dritto. Da quella rete (che avrebbe potuto affossare chiunque) di Marchi, trovatosi a tu per tu col rientrante Lagomarsini, nasce un’altra partita... coi versiliesi che hanno il merito di reagire e condurre il gioco. Dopo alcune iniziative a getto continuo sulla sinistra di Camarlinghi (sempre imprendibile quando vuole) per vedere il pareggio però bisogna attendere il 40’ quando Benedetti la mette morbida sul secondo palo: un tiro bello e strano, ma voluto che gli esce in modo da ingannare il portierino 2003 Della Pina (colpevolmente sorpreso). Nella ripresa il Seravezza riparte forte ma sbatte sulla traversa col sinistro di Putzolu. Poi è il Flaminia ad andare a un passo dal 2-1 col filtrante di Cruz per Sirbu che davanti a Lagomarsini si allarga troppo per saltarlo calciando fuori. Nel finale il “botta e risposta“ su punizioni laterali fra il subentrato Celentano in mischia e bomber Benedetti di testa (2-2).