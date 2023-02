Al Real Forte serve una scossa Venturi: "Abbiamo bisogno di recuperare i tanti infortunati"

Serve una scossa, qualcosa che rianimi il Real Forte Querceta prima che la classifica diventi seriamente preoccupante. Sembra di rivivere la stagione di un anno fa, con la squadra praticamente salva a inizio girone di ritorno: poi un improvviso black-out durato due mesi e la permanenza in serie D agguantata all’ultima giornata. Per evitare un altro finale di stagione al cardiopalma, il Real Forte Querceta deve ritrovare se stesso: perché è veramente difficile spiegare come la squadra che ha incantato nella prima parte di stagione sia entrata in questo tunnel di risultati negativi. Nelle prime 15 giornate, ha conquistato 28 punti; nelle successive 12, la miseria di 7.

Secondo il tecnico Venturi, il problema principale è la lunga lista degli indisponibili. "Una squadra come la nostra non può regalare 4 o 5 giocatori a partita. In questo momento abbiamo bisogno di ricompattarci e recuperare chi non c’è". Le ultime due trasferte sono state preparate in condizioni proibitive a causa di un virus influenzale che ha messo ko almeno metà della rosa. Ma, al di là di tutto, perdere due gare come contro Fanfulla e Crema fa male perché la sensazione è che gli avversari abbiano fatto il minimo indispensabile. "Non meritavamo di perdere" ha commentato il tecnico. Ma, a parte la parentesi con la Pistoiese, questa squadra sembra essersi un po’ smarrita. Niente è compromesso, tutt’altro. La classifica è ancora accettabile e poi ci sono due aspetti che possono consolare Venturi: il primo è che, d’ora in poi, non ci saranno più turni infrasettimanali (questa squadra fa enorme fatica a gestire tre partite ravvicinate); il secondo è l’imminente ritorno in gruppo di Rosati: è dalla sua classe che il Real deve ripartire per blindare una salvezza alla portata.

Michele Nardini