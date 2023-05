Al Nocchi basta un gol Poker del Pian di Conca

Andata dei quarti di finale del 2° Torneo Walter BagliniFernando Rizzo. Basta l’acuto di Maffei al Real Nocchi per violare 1-0 il campo del Piano di MommioManù. Ancora più equilibrio fra Gs Terrinca e Croce Verde Discobolo, finita 0-0. Vince 4-2 l’MsaSt Piano di Conca sul Bayern Versilia. Protagonista Cortopassi con una tripletta, ma a segno va anche Di Simo. Per gli sconfitti Martini e Licusato. Infine la Lube Cucine Viareggio dilaga 5-1 sul campo del CtzImballaggi Francè. Doppiette per Del Soldato e De Pietro oltre al singolo di Di Pilo. La rete locale porta la firma di Pinter.

Sergio Iacopetti