Al Cgc gli applausi non bastano più Biancucci: "Siamo poco concreti"

Passano le giornate, continuano gli elogi, più che meritati, ma la classifica del Cgc Viareggio nella massima serie di hockey su pista resta ancora difficile. A sole cinque giornate dal termine della regular season i bianconeri occupano la dodicesima posizione in classifica e sono stati agganciati a 12 punti dal Montecchio a cui dovranno fare visita sabato prossimo in una sfida di importanza capitale nella corsa salvezza.

La sconfitta interna con il Sarzana ha riproposto una squadra, quella viareggina, che gioca alla pari con avversarie molto meglio piazzate in graduatoria (quella di Paolo De Rinaldis è terza con 40 punti), ma finisce per soccombere di misura (2-1) condannata da episodi. Questa l’analisi dell’allenatore Raffaele Biancucci: "Abbiamo giocato alla pari con una squadra di alta classifica, disputando una partita di un’intensità che mi è piaciuta. Non siamo stati fortunati negli episodi purtroppo e dobbiamo assolutamente migliorare nella fase realizzativa. Sono però moderatamente soddisfatto perché in pista ho visto un gruppo che ha saputo sempre reagire e che ha dato l’anima. Purtroppo quando le partite girano male c’è poco da fare".

In effetti contro i liguri episodi che avrebbero potuto indirizzare diversamente la gara ce ne sono stati, a cominciare dal non riuscire a sfruttare tiri piazzati eo superiorità numeriche. Come detto sabato prossimo i bianconeri sono attesi dalla trasferta di Montecchio Precalcino, avversario già battuto all’andata anche se con fatica. Una vittoria sarebbe importante per il morale della squadra e la classifica dato che i punti sottratti a una diretta rivale sono fondamentali anche per i play out. Successivamente il calendario di D’Anna e compagni prevede la partita casalinga con il Monza, seguita dal derby a Forte dei Marmi. Le ultime due gare di regular season saranno in casa con il Trissino e a Valdagno. Un calendario alquanto complicato, insomma, nella fase finale della regular season.

G.A.