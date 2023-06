Africa e Collina si dividono la posta sul 3-3

Finisce 3-3 ed alla fine nessuno è contento. Africa e Collina si dividono la posta e restano in corsa per la qualificazione; certo che, per pensare di fare strada, ci vorrà molto di più. Partita pirotecnica che la Collina, avanti 2-0, ha pensato di aver già risolto per poi trovarsi addirittura sotto 3-2, pareggiando nel finale per poi rischiare di vincere. Insomma è successo veramente di tutto. Collina che parte a parte a tutta e che sblocca con Nicola Viviani. L’attaccante impatta in scivolata, agganciando un traversone di Ricci. Ancora Collina avanti e con la girata all’angolo di Salini il 2-0 è servito, quando ancora non siamo alla mezz’ora. È lì che la partita prende una nuova piega. La Collina cala e l’Africa esce fuori. Sacchelli, smarcatosi sul secondo palo, accorcia le distanze poi ci pensa Da Prato, con una azione personale chiusa con un chirurgico diagonale, a pareggiar. Nella ripresa Africa ancora avanti e capace di ribaltare tutto ancora con Da Prato, a conclusione di una ripartenza. Per la Collina sembra finita, ma Marsili aggiusta qualcosa e, su punizione battuta velocemente da Ulivi, il pallone arriva a Giannecchini che beffa il portiere con un tocco sotto. Nel finale Ulivi prima fallisce di testa e poi, in un’altra situazione, colpisce il palo; sulla ribattuta arriva Bascherini che calcia incredibilmente fuori. "Non abbiamo giocato bene" ammette Valentino Celi dell’Africa. Gli fa eco Alessandro Marsili della Collina: "Impacciati e con poca voglia. Per fortuna abbiamo evitato la sconfitta, ma dobbiamo cambiare registro". Classifica: Strettoia e Pontestrada 6; Africa e Collina 1; Antichi Feudi 0.

Sergio Iacopetti