"Abbiamo pagato 2 errori". Bertolucci non si nasconde

FORTE DEI MARMI

Come quella di quattro giorni prima a Trissino in campionato, anche la sconfitta (3-1) di Champions League contro il Barcellona del Porsche Centre Forte dei Marmi è stata segnata da episodi che, del resto, in sfide giocate a questi livelli, sono molto spesso decisivi. In Veneto erano state una superiorità numerica sfruttata e un tiro diretto non trasformato a fare la differenza; contro la capolista dell’Ok Liga i catalani hanno raggiunto il doppio vantaggio grazie a un’altra superiorità finalizzata nel primo tempo e a un rigore trasformato nel secondo. Due episodi che lasciano i rossoblu di Alessandro Bertolucci a zero in classifica insieme al Liceo, mentre Barcellona e Barcelos volano a 6. "Peccato perché la mia squadra – commenta il tecnico – si è ben espressa in una partita giocata a ritmi forsennati. Quando ci si misura con questi avversari bisogna evitare quei pochi errori che finiscono, come stasera, per essere determinanti. Comunque ho visto una squadra migliorata e non resta che fare i complimenti al Barcellona che si è confermato una formazione letale. Credo che i portieri siano stati i protagonisti in pista e non posso che essere contento della prestazione fornita, anche perché è l’unica strada per trovare la continuità a certi livelli". Dopo dieci vittorie consecutive di campionato, sono arrivate due sconfitte in quattro giorni: "Abbiamo perso è vero – prosegue Bertolucci – però le prestazioni ci sono state e con avversari che sapevamo molto forti. È ovvio che siamo dispiaciuti per gli esiti, ma il percorso di crescita continua. Ci manca un risultato importante per poterci confermare, ma sono sicuro che arriverà". Il 2023 è agli sgoccioli. Mercoledì 20 arriva al Palaforte il Grosseto per l’ultima partita dell’anno, fondamentale per mantenere il primo posto, conquistare il titolo di campione d’inverno e la testa di serie numero uno di coppa Italia.

G.A.