A tre giornate dalla conclusione Il Giovinazzo quasi promosso

A due terzi del loro cammino i gironi del campionato di serie A2 sembrano avere trovato le rispettive formazioni leader, anche se i distacchi ridotti lasciano ancora margini di recupero alle inseguitrici. Il raggruppamento nord è guidato dal Modena con 27 punti, 2 in più del Breganze; al terzo posto Novara (che ha esonerato Mario Aguero, sostituendolo con Paolo Campanati) e Trissino 05 a 21. Nel gruppo B la vittoria del Giovinazzo sul Castiglione permette alla squadra di Marzella di allungare sui maremmani di Antonio Mazzini dopo le dimissioni di Alberto Aloisi: 29 i punti dei pugliesi contro 25 del Castiglione raggiunto da una sempre più convincente Pumas Farmaè.

Per quanto riguarda le altre formazioni locali, Sgs Servizi Forte al quarto posto con 18 punti, Rotellistica Camaiore quinta con 17 e una partita da recuperare. Da quest’anno, eliminati i play off, sarà promossa in serie A1 la vincente di ciascun girone, mentre l’ultima retrocederà in serie B. Si segna decisamente di più nel gruppo B con Castiglione (+97) e Pumas (+64) che vantano gli attacchi più prolifici della categoria. Miglior attacco del gruppo A (+57) è quello del Breganze. Marcatori: Buralli (Castiglione) 29; Piozzini (Matera) 24; Mura (Giovinazzo) 22, tutti militanti nel gruppo B. Miglior realizzatore del gruppo A è Fernandez (Modena) a 20. Per quanto riguarda le difese, la superiorità è invece delle squadre del nord con Modena e Breganze (-30). Miglior difesa del gruppo B quella del Giovinazzo (-37). I migliori realizzatori delle formazioni versiliesi sono Michele Pesavento (Pumas) e Luca Lombardi (Forte) con 15, Niccolò Mattugini (Camaiore) 10. Alla ripresa del 14 e 15 aprile (13ma giornata) in programma Sgs Forte-Grosseto, Giovinazzo-Pumas e Camaiore-Castiglione.

G.A.