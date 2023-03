A piccoli passi verso la salvezza Un altro pari del Real Forte I dubbi per un gol annullato

BAGNOLO IN PIANO – A piccoli passi verso la salvezza. Il Real FQ pareggia 0-0 in casa della Bagnolese, ottiene il quarto risultato utile consecutivo (terzo pareggio di fila...) e fa un altro passettino avanti verso la salvezza diretta. Partita tosta, non certo memorabile da un punto di vista dello spettacolo e della qualità ma la posta in palio era alta per entrambe le squadre. Alla fine sono propri i versiliesi a recriminare per una rete annullata a Verde per presunto fuorigioco. "Abbiamo rivisto le immagini e la posizione era regolare - protesta Simone Venturi - peccato perché con una vittoria avremmo fatto un balzo importante in classifica". L’episodio incriminato è arrivato dopo un quarto d’ora: azione corale finalizzata dal solito Verde. Pur senza creare grandi occasioni, il Real ha gestito con maturità la gara. Davanti alla difesa, Bernardini ha garantito la solita protezione mentre, sulle corsie esterne, si è ben disimpegnato Betti. Nella ripresa il Real ci ha provato con più convinzione ma le occasioni capitate a Bortoletti e Verde non hanno dato l’esito sperato.