A La Coruña finisce 3 a 3. Un pareggio che scontenta

LICEO LA CORUÑA

3

FORTE DEI MARMI

3

DEPORTIVO LICEO: Carvalho (Serra), Ricart, Magalhaes, Carballeira, Torres D. Ciocale, Torres F., Pellizzari, Cancela All.: Copa.

CENTRO PORSCHE FORTE DEI MARMI: Gnata (Taiti), Galbas J., Cinquini E., Ipinazar F., Torner, Compagno, Ambrosio, Gil, Rossi F. All.: Bertolucci A.

Arbitri: Pinto e P. Silva (Portogallo)

Marcatori: Cancela 14’51" del primo tempo. Ambrosio 2’05"; Ricart 6’59"; Compagno 11’19"; Ambrosio 21’58"; Ricart 22’58" del secondo tempo.

Note: Pubblico: 800 circa. Espulso per 2’ Carballeira.

La Coruña (Spagna) - Nella quarta giornata del girone A di Champions League il Forte dei Marmi pareggia 3-3 a La Coruña, dopo aver chiuso in svantaggio (1-0) il primo tempo. Il risultato rischia di precludere a entrambe le contendenti l’accesso ai quarti e lascia l’amaro in bocca ai rossoblu. Le squadre scendono in pista con le stesse formazioni viste due settimane fa sulla pista versiliese e il gioco è da subito veloce con la formazione di casa aggressiva sul portatore di palla e più rapida nel liberare l’uomo al tiro. Gli arbitri spezzettano il gioco e, dopo poco più di cinque minuti i falli fischiati sono già 7 (quattro dei rossoblu). All’8’ viene espulso Carballeira, ma Carvalho para il tiro diretto di Compagno. Con la squadra di Bertolucci in superiorità numerica c’è un tiro diretto a favore del Liceo che Gnata para a Davis Torres. Pochi minuti dopo che è stata ristabilita la parità numerica è il Liceo a passare in vantaggio grazie a un tiro da fuori area dell’ex Cancela (14’).

La ripresa si apre praticamente con il pareggio di Ambrosio che al 2’, appostato in area, riprende un tiro di Gil parato e batte Carvalho. La parità dura però solo quattro minuti perché al 6’ il Liceo torna un vantaggio grazie a un tiro da poco fuori area di Ricart che trova la difesa rossoblu non del tutto preparata. La partita è però ancora aperta e, se all’8’ arriva il nono fallo del Forte, la squadra di Bertolucci raggiunge per la seconda volta il pareggio grazie a Compagno che all’11’ ruba palla a metà pista e insacca con un tiro dalla distanza. Al 12’ i falli sono 9 per parte e il Liceo forza per riportarsi avanti trovandosi di fronte uno Gnata insuperabile in più occasioni. Senza pause il finale: al 21’ Ambrosio riprende un tiro respinto e riporta avanti il Forte che viene però raggiunto dopo solo un minuto dal tiro dal limite di Ricart. Non basta ancora perchè al 24’, in 10", vengono tirati e parati i tiri diretti dei decimi falli, prima da Gnata a Davis Torres e poi da Carvalho a Torner. Finisce così con un pareggio che non accontenta nessuno. G.A.