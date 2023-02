CREMA – Il Real Forte Querceta non riesce più a fare punti in trasferta. La sconfitta per 2-0 in casa del Crema 1908 conferma il momento difficile dei versiliesi, sempre più risucchiati nella zona calda della classifica. Decidono negli ultimi quindici minuti le reti di Madiotto e del solito Recino: Gustavo Aragolaza non poteva immaginare esordio migliore sulla panchina del Crema, che sale a quota 34 punti e si porta fuori dalla zona playout.

Un punto sopra c’è il Real Forte Querceta, alla quarta sconfitta consecutiva lontano dal ‘Necchi Balloni’. "Risultato bugiardo" commenta il tecnico Venturi. A parziale discolpa, va evidenziato come ancora una volta il Real Forte Querceta sia stato costretto a preparare la sfida in piena emergenza: out per infortunio Rosati e Betti, squalificato Masi, febbre per Rodriguez, Bortoletti, Bertocchi e Verona. Venturi lancia Bucchioni sulla trequarti, con Bertipagani di nuovo avanzato nei tre di centrocampo. Alla coppia Tognarelli-Bernardini il compito di arginare lo spauracchio Recino. Panchina per il neo acquisto Molinaro.

Partita equilibrata, poche le occasioni da entrambi le parti. Il Crema mantiene di più il possesso palla, il Real Forte Querceta predilige le verticalizzazioni per sfruttare la forza aerea di Pegollo. Il primo tempo va in cantina senza particolari sussulti e, sullo stesso copione, riprende la ripresa. La partita cambia nell’ultima mezz’ora. A fare la differenza è la profondità della panchina del Crema, mentre il Real Forte Querceta ha troppe poche alternative per imprimere una svolta. Aragolaza si gioca la carta Madiotto ed è proprio l’esperto attaccante di scorta a sbloccare l’incontro al 73’. Sei minuti dopo arriva come una sentenza il gol di Recino (capocannoniere del girone con 16 reti assieme a Fall della Giana Erminio). Per il Real Forte Querceta è notte fonda: la speranza di Venturi è recuperare il prima possibile gli indisponibili. Altrimenti è veramente dura.

Michele Nardini