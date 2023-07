Paura a Viareggio: va a fuoco nella notte un'attività commerciale

Viareggio, 18 luglio 2023- Paura a Viareggio per un incendio divampato nella notte. I vigili del fuoco del comando di Lucca, distaccamento di Viareggio, sono intervenuti poco dopo le 21 di ieri sera, lunedì 17 luglio in via Fratelli Cervi. Il rogo è scoppiato in una attività commerciale.

La squadra dei Vigili del fuoco ha provveduto all'estinzione dell'incendio e alla successiva evacuazione dei fumi scaturiti dalla combustione. Fortunatamente non si segnalano persone coinvolte. L'intervento si è concluso intorno alle ore 5.20 di questa mattina, martedì 18 luglio.

