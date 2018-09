Viareggio, 5 settembre 2018 – C’è anche la coppia viareggina composta da Stefano Bettarini e Nicoletta Larini tra i protagonisti di Temptation Island Vip, il reality che prossimamente andrà in onda su Canale 5. Il programma dedicato all’amore e ai tradimenti, diventato un cult nella versione Nip condotta da Filippo Bisbiglia, per la prima volta affronterà i problemi di coppia dei personaggi del mondo dello spettacolo. E tra questi c’è pure l’ex calciatore Bettarini, 46 anni nato a Forlì ma cresciuto in Toscana, che da un anno e mezzo convive a Viareggio insieme a Nicoletta, la stilista 24enne figlia dell’ex pilota di Formula 1 Nicola Larini.

GUARDA IL VIDEO (clicca qui - link esterno)

Bettarini, nato calcisticamente nello Staggia Senese, è poi arrivato in Serie A indossando anche la maglia della Fiorentina (1997), fino a esordire in Nazionale nel 2004 in occasione dell’amichevole Italia – Repubblica Ceca. Appese le scarpette al chiodo si è trasformato in un perfetto uomo televisivo anche grazie alla popolarità di Simona Ventura, sua moglie dal 1998 al 2008. E a Temptation Island Vip, l'ex concorrente del Gf Vip ed ex inviato dell'Isola dei Famosi ritroverà l’ex compagna e madre dei figli Nicolò e Giacomo, in qualità di conduttrice del programma. Sarà proprio SuperSimo a mostrare all’uomo come si comporta la fidanzata in sua assenza. Infatti, come nella versione classica, la sei coppie protagoniste vivranno separatamente all’interno dello splendido villaggio sardo Relais Is Morus per ben tre settimane: le donne in compagnia di affascinanti single e gli uomini insieme a sexy tentatrici. In questo modo i fidanzati metteranno alla prova la solidità di coppia.

Bettarini e compagna hanno scelto 'Temptation' proprio per testare il loro legame visto che dopo un anno e mezzo di vita insieme la differenza d’età comincia a farsi sentire. “Spero di capire se al mio fianco ho una ragazzina o una donna” dice l'ex difensore nel video di presentazione ricordando che “in questo ultimo periodo si sente più genitore che non compagno”. La versiliese, invece, sostiene di non sentire questo scarto generazionale ma ritiene Bettarini sempre troppo al centro della scena e lei si sente messa in disparte.

Le altre coppie in gioco sono la stellare Valeria Marini e il fidanzato imprenditore Patrick Baldassarri, il calciatore Sossio Aruta e Ursula Bennardo, l’ex tronista Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra e l’imprenditore napoletano Fabio Esposito e la fidanzata Marcella Esposito.