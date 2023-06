"Possiamo andare in bagno?”: e rubano di tutto in Versilia

Forte dei Marmi (Viareggio), 16 giugno 2023 - Tre furti in tre ore e cinque persone denunciate grazie alla collaborazione della polizia con i commercianti delle zone.

Ieri pomeriggio, intorno alle 16.30, le volanti del commissariato di Forte dei Marmi, sono intervenute in via Federigi in località Querceta, dove alcuni commercianti hanno sorpreso tre persone (una donna italiana di 33 anni originaria della provincia di Roma e due uomini, un italiano di 30 anni originario della provincia di Latina e un cittadino marocchino di 28 anni) che con la scusa di poter utilizzare il bagno hanno portato via oggetti e denaro: un paio di cuffiette Airpods da uno studio medico e la somma di euro 150 da un barber shop. Ma i tre non sono passati inosservati.

Il medico ha sorpreso i due uomini che si erano impossessati delle sue cuffiette modello Airpods ma questi ultimi, scoperti, li hanno restituiti per poi allontanarsi velocemente.

Sul posto è stato rintracciato e bloccato dai poliziotti prima l’italiano. Le ricerche hanno permesso agli operatori di rintracciare e bloccare gli altri due complici che si stavano allontanando a piedi. La somma portata via dal barbiere è stata, invece, recuperata da un testimone che ha bloccato il marocchino e in un successivo momento la donna fino all'arrivo delle divise. I tre sono stati quindi denunciati per tentato furto e furto continuato in concorso.

Poco dopo, intorno alle 19.20, una volante è intervenuta in via Spinetti, a Forte dei Marmi, dove il dipendente di una importante griffe di alta moda ha segnalato un individuo sospetto seduto sulla panchina di fronte all’esercizio commerciale. Rapidamente sul posto, i poliziotti sono stati richiamati da alcune persone che hanno bloccato due uomini (un cittadino serbo di 66 anni e un italiano di 59 anni) accusati di tentato furto.

Presi in custodia e identificati, gli agenti hanno ricostruito che i due, dopo essere entrati in un negozio di via Spinetti, con la scusa di poter provare un paio di ciabatte, il cui numero non era presente sullo scaffale, hanno cercato di distrarre la commessa costretta a dirigersi verso il magazzino.

Grazie a uno specchio la dipendente si è accorta che l’uomo più anziano hlaveva nascosto un oggetto sotto la giacca. Quando la commessa gli ha chiesto di mostrare cosa stava per portare via, si è liberato di una pelliccia del valore di 7.000 euro cercando di allontanarsi.

Grazie alla tenacia della ragazza, che li ha seguiti gridando "aiuto", altri negozianti li hanno bloccati e consegnati alla polizia di stato. I due sono stati denunciati per il reato di tentato furto aggravato in concorso. In considerazione dei numerosi precedenti penali in materia di reati contro il patrimonio, per entrambi è scattato il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Forte dei Marmi per tre anni.