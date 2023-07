Cuamm, Don Dante al festival Pucciniano per parlare dei medici con l'Africa

Torre del Lago (Viareggio), 15 luglio 2023 – La musica sposa la solidarietà, lasciando il palco al racconto dell’Italia migliore, quella che si prodiga per gli altri nelle parti del mondo dove c’è più bisogno di assistenza.

Accade sabato 15 luglio in occasione della prima della Turandot al Gran teatro Puccini a Torre del Lago, dove Don Dante, direttore del Cuamm medici con l'Africa , è stato invitato per un intervento prima dell'inizio dell’opera, per presentare l’attività Cuamm e il suo operato in Africa. “La fondazione Festival Pucciniano ha concesso questa possibilità dedicando appunto la prima della Turandot alla Cooperazione sanitaria“.

Così Luigi Eusepi, volontario da quindici anni, che spiega: “Il nostro direttore Don Dante farà il suo breve intervento prima che inizi l'opera parlando di cooperazione sanitaria e trasmettendo un messaggio di speranza per l'Africa ai 3200 spettatori. Pochi minuti di tempo ma sufficienti per dare al pubblico un messaggio forte di come e dove operiamo. All’esterno, nel parco della musica, ci sarà una rappresentanza di medici specializzandi del gruppo di Pisa che daranno la propria testimonianza e mostreranno agli interessati dove operiamo. È molto importante e gradita questa opportunità che ci vene data dal 69esimo Festival Pucciniano, anche perché Cuamm non spende nulla in pubblicità, preferisce affidarsi al passaparola e alla Misericordia”. Nata nel 1950, Medici con l’Africa Cuamm è la prima Ong in campo sanitario riconosciuta in Italia e la più grande organizzazione italiana per la promozione e la tutela della salute delle popolazioni africane. Realizza progetti a lungo termine in un’ottica di sviluppo.

A tale scopo si impegna nella formazione in Italia e in Africa delle risorse umane dedicate, nella ricerca e divulgazione scientifica e nell’affermazione del diritto fondamentale della salute per tutti. Medici con l’Africa Cuamm è presente in otto paesi africani: Angola, Etiopia, Mozambico, Repubblica Centrafricana, Sierra Leone, Sud Sudan, Tanzania e Uganda, supportando 23 ospedali, 95 distretti sanitari, 881 strutture sanitarie supportate, 4 scuole infermieri, una università, la Cattolica del Mozambico, a Beira.

Sono presenti sul campo 3.459 operatori, di cui 256 espatriati europei, 247 italiani. Per sensibilizzare sui bisogni dell’Africa e per promuovere una visione positiva del continente, Cuamm conta su una rete di 5.426 volontari e sostenitori in Italia, che animano 39 gruppi di appoggio, in 15 regioni diverse. Nata come collegio per futuri medici, ancora oggi l’organizzazione punta sulla formazione, in Italia ed in Africa. Tra studenti e specializzandi in medicina, centinaia di giovani medici hanno potuto passare un periodo di formazione in Africa, partendo da 32 diversi atenei italiani.

Fuori dall’Italia e dall’Africa, Medici con l’Africa Cuamm ha sviluppato una rete di relazioni con agenzie internazionali e fondazioni filantropiche, per assicurare la continuità e lo sviluppo dei progetti. Anche per questo sono nate le sedi di Doctors with Africa Cuamm UK e Doctors with Africa Cuamm Usa, l’organizzazione è membro storico di Medicus Mundi International e di Link 2007, associazione che riunisce undici delle principali Ong italiane. Maurizio Costanzo