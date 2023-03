Zucconi va all’attacco "Il Consiglio di Stato non può fare le leggi Spetta al Parlamento"

Mentre Roma discute, Sagunto viene espugnata. Vecchi ricordi di scuola, delle Guerre Puniche, che furono lunghe come la quastione Bolkestein che si agita di Governo in Governo. Il segretario di presidenza della Camera Riccardo Zucconi, deputato di Fratelli d’Italia, se la prende di nuovo coi giudici amministrativi ma tira la giacca anche al proprio esecutivo. Prima i richiami del presidente Mattarella contro il decreto Mille proroghe, ora la nuova sentenza del Consiglio di Stato. Ma intanto il tavolo interministeriale sulla Bolkestein non decolla.

"Il Consiglio di Stato che si sostituisce al Parlamento per indicare delle norme è ormai un problema del nostro ordinamento – afferma l’onorevole Zucconi – Il Cds può dirimere il caso in oggetto ma non può dire come fare la legge, perché le leggi le fa il Parlamento eletto dal popolo. La divisione dei poteri va confermata sempre. La sentenza sul Comune di Manduria riprende le vecchie sentenze 17 e 18 del 2021, però stavolta incredibilmente il giudice interviene anche sul Milleproroghe. Faccio notare che la camera di consiglio al Cds c’è stata il 16 febbraio, e il Milleproroghe non era ancora stato varto: è stata una sentenza preventiva, anche se pubblicata il 1° marzo. Nel merito non aggiunge nulla, perché nel drecreto Concorrenza di Draghi la scadenza delle concessioni era nel 2023. Fino al 2023 anche con questa sentenza i Comuni non possono intraprendere alcuna azione. Entro il 27 luglio devono arrivare i decreti attuativi senza i quali i Comuni non possono scrivere una riga: sono i decreti attuativi diranno con quali modalità procedere. niente panico, e auspico che il tavolo interministeriale sia convocato immediatamente".

Ma il tavolo non si apre: "Sto facendo pressioni su pressioni. Ma il Governo una volta è investito dal naufragio, l’altra viene in visita Netanyahu. Ma quando si mette mano alla mappatura e alle aste, in 10 giorni si risolve tutto. Bisogna procedere immediatamente con la mappatura degli arenili per dirimere in modo strutturale la questione. Il Cds ha detto che la scarsità della risorsa si vlauta su base comunale. Ma questa pronuncia, siccome non si rifà a nessuna normativa europea, per me è “tamquam non esset“. Come loro dicono di ogni proroga, è come se non esistesse. Il Cds deborda dalle sue competenze e in questa sentenza ha aggiunto un elemento che non gli compete. Anche i driteri della mappatura li deve dare una legge dello Stato, che è il Milleproroghe, e dentro c’è scritto questo".

Infine Zucconi mette le mani avanti: "Il 20 marzo o giù di lì arriverà la sentenza della Corte di giustizia euroepa sui questiti sollevati dal Tar di Lecce. Nessuno pensi di porla come condizione per l’esito di tutta la vicenda. Diranno che con quella sentenza non si potrà fare nulla. Ma la politica deve prendersi le responsabilità di risolvere la questione delle aste con una proposta rispettosa delle normative europee. E io rilancio la mia proposta che è il doppio binario: accettiamo la Bolkestein, la applichiamo, ma le concessioni in essere dopo il 2009 devono andare all’asta. Per quelle in essere prima del 2009, sulla base del riconoscimento del legittimo affidamento, si dovrà operare in modo diverso".

Beppe Nelli