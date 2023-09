Zucconi: Bilancio Estate Versilia, Serve Promozione ma Ambito Fermo

"I bilanci si fanno a fine anno" premette l’onorevole di Fratelli d’Italia Riccardo Zucconi, ma per la stagione che va in archivio "la perdita in termini di affluenza turistica obiettivamente – aggiunge – c’è stata". Rispetto alla Versilia Zucconi contesta l’azione dell’Ambito Turistico, "Siamo effettivamente fermi da tempo, la Toscana in generale e la Versilia in particolare, non riescono a fare promozione né a dare informazioni. Caso esemplare la Zattera di Viareggio, l’unico info point della Passeggiata che da troppo tempo è chiuso".

Per il deputato di Fratelli d’Italia, nel percorso di destagionalizzazione e promozione "dovrebbero essere coinvolte in prima persona le associazioni di categoria, partendo però da una sensibilizzazione delle stesse, affinché – dice Zucconi – non si verifichino picchi di rincari, come avvenuto negli ultimi anni". Occorrerebbe dunque "creare pacchetti complessivi che coinvolgano tutta la provincia di Lucca con i suoi borghi, attraverso una sinergia fra le istituzioni pubbliche e le amministrazioni, al fine di attrarre turisti anche in quei mesi considerati più deboli". Infine, ma non per ultimo, "occorrerebbe un miglior rapporto con gli istituti alberghieri e professionali che si occupano di turismo, per favorire l’accesso al lavoro da parte degli studenti". E per concludere Zucconi annuncia di aver già iniziato a lavorare in prima persona, a livello nazionale, ad una proposta per contenere il prezzo degli affitti commerciali.