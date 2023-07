Ztl, nuovi pass Ultima chiamata

L’Azienda Multiservizi ricorda che dal 1 giugno tutte le autorizzazioni alla sosta e transito in ztl, nonché le autorizzazioni per residenti fuori dalla ztl non hanno più validità e che chi ancora non l’avesse rinnovata è pregato di consultare il sito dell’azienda per le istruzioni del caso (www.multiservizifortedeimarmi.it). Questo per evitare le sanzioni a chi continuerà ad esporre la vecchia autorizzazione. Infine, tutti coloro che hanno presentato domanda di rinnovo e sono stati contattati per procedere al ritiro, sono pregati di provvedere il prima possibile.