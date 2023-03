Zebre e Torrelaghese Due storie, due mostre

Inaugurate ieri due mostre fotografiche che ripercorrono la storia di due delle realtà sportive più importanti del territorio. Si tratta di “Viareggio calcio. Le origini” a cura di Edoardo Cupisti, in mostra al Marco Polo Sports Center e “Torrelaghese calcio. Le origini” a cura di Alessandro Benedetti, Edoardo Cupisti e Davide Genovali, esposta nei locali della circoscrizione di Torre del Lago, con l’allestimento a cura dell’associazione Le nostre radici.

"Due eventi organizzati dall’Amministrazione comunale di Viareggio che volutamente abbiamo realizzato durante i giorni della Viareggio Cup e nei luoghi dove si giocano le partite – commenta l’assessore allo Sport Rodolfo Salemi -: una collezione di foto e di curiosità uniche, ricavata da un grande lavoro di ricerca che merita spazio e attenzione". Un lavoro certosino quello fatti dai curatori e collezionisti che hanno messo insieme le foto ristampandole partendo dagli originali ancora custoditi dalle famiglie e dagli appassionati del territorio: particolarità non da sottovalutare è quello di essere riusciti ad associare ad ogni volto un nome, creando così un vero e proprio archivio storico delle due realtà sportive viareggine.

"Ringrazio quanti si sono impegnati per la realizzazione del progetto – conclude l’assessore - e invito sportivi, tifosi e non a visitare le esposizioni: lo sport è benessere, fisico e mentale, ma è anche storia e soprattutto in questo caso, memoria di una comunità".

Le mostre, a ingresso gratuito, resteranno aperte fino al prossimo 3 aprile.