"Zattera chiusa? È un’assurdità"

Alla Lega, che con il capogruppo in consiglio comunale Alessandro Santini ha sollevato il caso della “Zattera“, fa eco Fratelli d’Italia:

"Siamo increduli che in una città a vocazione turistica come Viareggio – afferma il gruppo Fd’I di Viareggio – manchi un Info Point. Un servizio semplice, ma allo stesso tempo essenziale, che aiuti, indirizzi, informi il turista, come accade in tutte le città, piccole o grandi che siano". L’unico punto di informazione a soli due anni dall’inaugurazione, avvenuta all’alba dell’estate 2021, quest’anno non ha ancora preso il largo.

"Mi unisco allo stupore e alle critiche delle categorie, che da mesi, anni, sollecitano l’amministrazione comunale ad accelerare i tempi ed offrire finalmente un centro di informazione turistica come si deve – afferma l’onorevole Riccardo Zucconi –. Sono tanti i turisti che ancora oggi, nonostante internet, chiedono la cartina della città, il dèpliant di una manifestazione, la locandina di un evento e così via, cercando un posto adove poter andare per farsi consigliare e lasciarsi guidare alla scoperta della nostra bella terra. Come si può pensare di fare promozione turistica se mancano anche le strutture più elementari come un Info Point?".