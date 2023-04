Zanzara tigre C’è l’ordinanza

Prevenire e controllare le malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura di insetti vettori, in particolare la zanzara tigre. È lo spirito dell’ordinanza firmata dal sindaco e in vigore da domani fino al 30 novembre con tutta una serie di prescrizioni mirate a scongiurare il proliferare delle larve. L’ordinanza è rivolta a cittadini, soggetti pubblici e privati, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive, proprietari, affittuari e in generale tutti coloro che dispongono di abitazioni o aree aperte dove si possono creare raccolte di acqua meteorica o di altra provenienza. Le raccomandazioni sono quelle di sempre: impedire qualsiasi raccolta d’acqua stagnante (piscine gonfiabili incluse), svuotare i contenitori, usare prodotti larvicidi e molto altro.

I trasgressori rischiano di incappare in sanzioni da 25 a 500 euro: info sul sito del Comune.