Yacht sempre più mega: "La strada è necessaria"

Per Confindustria Toscana Nord l’asse di penetrazione, pensata per collegare i cantieri del porto di Viareggio alle aree produttive di Bicchio e di Cotone, è "un’opera necessaria al comparto nautico".

"Stiamo parlando di un’industria che – spiega il presidente della sezione nautica, Gabriele Chelini – continua a crescere a doppia cifra, soprattutto in quel segmento, i megayacht, che, per la situazione infrastrutturale attuale di Viareggio, hanno maggiori difficoltà a essere prodotti dai nostri cantieri e a essere movimentati in sicurezza sulle nostre strade per le loro dimensioni. Lo hanno dimostrato i recenti saloni internazionali, Miami, Genova, Montecarlo, ma lo sappiamo bene anche noi, operatori di settore". Per questa ragione, "dopo 40 anni di dibattito – prosegue Chelini – nabbiamo invitato il consiglio ad esprimersi favorevolmente alla variante, aprendo finalmente la strada alla realizzazione di un’opera ormai vitale per la posizione di assoluto prestigio in cui l’industria nautica di Viareggio si è collocata".

"Siamo consapevoli – aggiunge – che ci saranno aspetti da limare e da considerare, e non ci vogliamo certo sottrarre al confronto: ma crediamo che adesso sia il momento della responsabilità, e di unire tutte le migliori forze politiche, amministrative, produttive della città attorno a questo progetto; lo stesso ben noto e che riprende il tracciato pensato anche negli studi preliminari e mai cambiato, se non per una lieve modifica che non ne snatura la portata".