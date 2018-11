Viareggio, 10 novembre 2018 - “Best of the Show“. Il premio più importante organizzato da NBC Sports in occasione del recente salone nautico di Fort Lauderdale, Florida, è andato ad un motor yacht italiano, il Namaste’, realizzato da una delle eccellenze del settore, il cantiere viareggino Overmarine.

Si tratta del tipo Mangusta Oceano, un tre ponti della linea a lunga percorrenza disegnata da Alberto Mancini, con una lunghezza di 56,50 metri, scafo in acciaio e sovrastruttura in alluminio. Ha cinque cabine per 12 ospiti e un equipaggio di 14 persone. NBC Sports ha riconosciuto il Namastè come il modello più innovativo in esposizione nel più grande salone al mondo, appunto quello di Fort Lauderdale.

Il premio si aggiunge a quelli ottenuti in Europa ed è stato attribuito in un mercato come quello americano che è da sempre il più grande ed importante al mondo e dove i prodotti dello shipyard nostrano sono molto apprezzati. Il trofeo, ideato dall’industrial designer Derek Jenkins è stato consegnato a Maurizio Balducci, amministratore delegato Overmarine, alla presenza delle più alte cariche del settore nautico negli Stati Uniti.

La famiglia Balducci è proprietaria del marchio dagli anni ’50 e dalla tradizione pioneristica, ha saputo sviluppare ai massimi livelli le tecnologie d’avanguardia. Grande attenzione è riconosciuta alla qualità ingegneristica, all’ attenzione dei dettagli e alle finiture e le capacità di soddisfare appieno i clienti. Il cantiere ha consegnato più di cento motor yacht oltre i trenta metri in tutto il mondo.

Dai maxi open, agli yacht veloci e sportivi, ma anche dislocanti a lunga percorrenza. Tra cui il Mangusta Gran Sport da 54 metri consegnato l’estate scorsa. Un grande successo quindi per la cantieristica viareggina che si conferma al top mondiale in un settore industriale ad alto valore aggiunto ed in crescita.