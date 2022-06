Viareggio, lo yacht da 40 metri passa in mezzo alle case / IL VIDEO

Viareggio, 27 giugno 2022 - Per i residenti e i commercianti della darsena di Viareggio non è una novità, ma per i turisti invece diventa un'attrazione da brividi ogni volta che si ripete: il trasferimento di maxi yacht al porto viareggino è sempre uno spettacolo.

IL VIDEO

Questa volta a destare stupore fra chi stava mangiando un cacciucco, una pizza o un gelato in via Coppino è stato un Benetti da 40 metri (per 15 di altezza) che ha sfiorato i dehors dei locali e i balconi delle case. Non c'è pericolo, perché chi effettua queste manovre è un vero artista e riesce a far muovere bestioni di questo calibro senza far danno.

Il video è stato postato sui social dal Bar Trattoria Nostromo di Viareggio, che spesso vede questi gioielli della cantieristica nautica di Viareggio transitare lì dove di solito passano bici, motorini e auto.