Wine Fest raddoppia Domani via alla vetrina

Wine Fest rilancia e raddoppia. Dopo il grande successo dell’anno scorso, la festa del vino che dà il benvenuto alla stagione della vendemmia ritorna e raddoppia sia lo spazio che il tempo: oltre a via Fusco sarà impegnata anche via Del Greco e le giornate diventano due: domani e sabato. C’è molto entusiasmo tra gli organizzatori, Daniele Giannini e Barbara Federigi del Chimera Caffè, Giancarlo Giannini, Stefania Dini, Stefania Baldacci, Andrea Poli, Alberto Giannecchini, Zanovi Matana ed Enrico Tessa che puntano ad ottenere un risultato ancor più importante. Ci saranno espositori di vini, con particolare riguardo alle eccellenze locali, c’è anche uno spazio cocktail, alcolici e non, oltre naturalmente al cibo, che stavolta sarà cucinato dalle cuoche e dai cuochi della contrada della Cervia, che propongono i più deliziosi piatti della tradizione versiliese. Intrattenimento con la musica del Dj Riccardo Lippi e del Dj Luca Mariani, il teatro con la performance “Be Crew”, e molte altre sorprese. Non mancheranno le bancarelle di QuercetArte curate da Irene Gnech e Riccardo Guglielmini.

Le danze si aprono domani alle 18:30. Le cucine si attiveranno dalle 20. Via Fusco, che è una bellissima strada alberata lungofiume, e via Del Greco saranno illuminate a festa; suggestivi giochi di luce renderanno ancor più magico anche il fiume Vezza. Per quanto riguarda la giornata di sabato, si replica con gli stessi orari e in più si aggiunge il servizio navetta gratuito, che accompagna i visitatori dalla zona di Ceragiola (all’ingresso di Seravezza), dove parcheggiare l’auto, fino al cuore della festa.